Рофаль победил Боронина на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве

Российский боец Артем Рофаль одержал победу на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Раздельным решением судей он победил соотечественника Виктора Боронина.

Теперь на счету 33-летнего Боронина 9 побед и 11 поражений. У Рофаля — 7 побед и 3 поражения.

Турнир проходит 29 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо». В главном событии вечера российский тяжеловес Виталий Минаков встретится с британцем Оли Томпсоном.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».