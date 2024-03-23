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23 марта, 02:56

Трояновский: «Думаю, что Минаков победит Томпсона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боксер Эдуард Трояновский считает, что боец ММА Виталий Минаков одержит победу над британцем Оливером Томпсоном в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«С Виталием Минаковым знаком лично. Он хороший ударник. Это вообще парень из борьбы, поэтому он, как и ударить может, так и побороть. Поэтому я думаю, что Виталий победит. И желаю ему победы», — приводит РЕН ТВ слова Трояновского.

Минаков и Томпсон сразятся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве. Их поединок станет главным событием вечера.

На счету 39-летнего россиянина в ММА 22 победы и 2 поражения. В активе 44-летнего британца 22 победы при 16 поражениях.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1202884-bokser-troianovskii-zaiavil-chto-minakov-pobedit-v-poedinke-s-tompsonom
Виталий Минаков
Оли Томпсон
ММА
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