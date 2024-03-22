Тищенко заявил, что Минаков сможет провести яркий бой против Томпсона

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко считает, что российский боец ММА Виталий Минаков сможет провести яркий и качественный поединок против американца Оливера Томпсона.

«Я думаю, Минаков — фаворит. Он давно не выступал, но сможет провести яркий, качественный бой. Поэтому я болею за него. Желаю Виталию успеха, победы — без травм. Яркого боя!» — приводит РЕН ТВ слова Тищенко.

Минаков и Томпсон сразятся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве. Их поединок станет главным событием вечера.

На счету 39-летнего россиянина в ММА 22 победы и 2 поражения. В активе 44-летнего британца 22 победы при 16 поражениях.