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24 марта, 19:25

Бойцовский клуб РЕН ТВ: главные бои турнира 29 марта

Турнир Бойцовский клуб РЕН ТВ пройдет 29 марта в Москве
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Бойцы ММА Виталий Минаков (слева) и Оли Томпсон.
Виталий Минаков (слева) и Оли Томпсон.
Фото РЕН ТВ

29 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдет турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Поединки пройдут в формате трех раундов по три минуты. В главном событии вечера подерутся по правилам «бокса в ММА перчатках» россиянин Виталий Минаков и англичанин Оли Томпсон.

В соглавном противостоянии встретятся финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Сергей Хрисанов и Сергей Романов.

Зрители также увидят противостояние в октагоне Виктор Боронин — Артем Рофаль и бой между Артемом Тарасовым и Али Хейбати.

Главные бои турнира Бойцовский клуб РЕН ТВ 29 марта

  • Виктор Боронин — Артем Рофаль
  • Артем Тарасов — Али Хейбати
  • Сергей Хрисанов — Сергей Романов
  • Виталий Минаков — Оли Томпсон

В прямом эфире турнир Бойцовского клуба РЕН ТВ 29 марта покажут на телеканале РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боксерских противостояний в Москве.

Виталий Минаков
Оли Томпсон
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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