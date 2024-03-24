Бойцовский клуб РЕН ТВ: главные бои турнира 29 марта
Турнир Бойцовский клуб РЕН ТВ пройдет 29 марта в Москве
29 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдет турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Поединки пройдут в формате трех раундов по три минуты. В главном событии вечера подерутся по правилам «бокса в ММА перчатках» россиянин Виталий Минаков и англичанин Оли Томпсон.
В соглавном противостоянии встретятся финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Сергей Хрисанов и Сергей Романов.
Зрители также увидят противостояние в октагоне Виктор Боронин — Артем Рофаль и бой между Артемом Тарасовым и Али Хейбати.
Главные бои турнира Бойцовский клуб РЕН ТВ 29 марта
- Виктор Боронин — Артем Рофаль
- Артем Тарасов — Али Хейбати
- Сергей Хрисанов — Сергей Романов
- Виталий Минаков — Оли Томпсон
В прямом эфире турнир Бойцовского клуба РЕН ТВ 29 марта покажут на телеканале РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боксерских противостояний в Москве.
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