Бойцовский клуб РЕН ТВ: главные бои турнира 29 марта

29 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдет турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Поединки пройдут в формате трех раундов по три минуты. В главном событии вечера подерутся по правилам «бокса в ММА перчатках» россиянин Виталий Минаков и англичанин Оли Томпсон.

В соглавном противостоянии встретятся финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Сергей Хрисанов и Сергей Романов.

Зрители также увидят противостояние в октагоне Виктор Боронин — Артем Рофаль и бой между Артемом Тарасовым и Али Хейбати.

Главные бои турнира Бойцовский клуб РЕН ТВ 29 марта

Виктор Боронин — Артем Рофаль

Артем Тарасов — Али Хейбати

Сергей Хрисанов — Сергей Романов

Виталий Минаков — Оли Томпсон

В прямом эфире турнир Бойцовского клуба РЕН ТВ 29 марта покажут на телеканале РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боксерских противостояний в Москве.