Робутти обратился к Кудряшову: «Я заберу твои деньги и съем твой ужин»

Читать «СЭ» в

Аргентинский боксер Даниэль Робутти обратился к российскому боксеру Дмитрию Кудряшову перед поединком на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Кувалда, я приеду, надеру тебе задницу, заберу твои деньги и съем твой ужин», — приводит слова Робутти РЕН ТВ.

Бой Робутти и Кудряшова станет главным событием вечера. В соглавном поединке зрители увидят противостояние россиянина Олега «Фомича» Фомичева и белоруса Николая Данилова.

Турнир состоится 26 апреля на московской волейбольной арене «Динамо». Прямая трансляция на телеканале РЕН ТВ — в 23.00 мск.