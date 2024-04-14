Тищенко — о поджоге автомобиля Кудряшова: «Не думаю, что инцидент связан со сферой бокса»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал «СЭ» новость о поджоге автомобиля боксера Дмитрия Кудряшова.

14 апреля Кудряшов сообщил, что неизвестный поджег его машину, пока боксер проводил тренировку.

«Это неприятное событие перед боем, которое отвлекает. Надо вести разбирательства, ездить в полицию. Это все не идет на пользу подготовке, но я не думаю, что это как-то серьезно повлияет на исход боя. Мне кажется, инцидент с машиной никак не связан со сферой бокса, это что-то другое», — сказал Тищенко «СЭ».

26 апреля Кудряшов сразится с аргентинцем Даниэлем Робутти в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

38-летний россиянин — боксер-профессионал, выступавший в первой тяжелой весовой категории и являвшийся претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA (2017). Последний бой Кудряшов провел в начале марта 2024 года, нокаутировав американца Деандре Севейджа.

(Софья Грецкая)