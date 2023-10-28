Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 00:45

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Романкевич победил Дацика — все результаты

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Романкевич победил Дацика.
Фото Скриншот трансляции

В пятницу, 27 октября, в Москве прошел турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Главный кард турнира

Вячеслав Дацик (Россия) — Петр Романкевич (Белоруссия): победа Романкевича техническим нокаутом

Шовхал Чурчаев (Россия) — Шамиль Галимов (Россия): ничья

Вячеслав Василевский (Россия) — Максим Федоров (Россия): победа Василевского единогласным решением судей

Иван Емельяненко (Россия) — Юрий Рябой (Россия): победа Емельяненко раздельным решением судей

Все бои пройдут в формате «три раунда по три минуты». Телеканал «РЕН ТВ» покажет бои в прямом эфире. Начало — в 23.00 (мск). Также Прямой эфир турнира доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

Иван Емельяненко, Вячеслав Дацик, Петр Романкевич, Шовхал Чурчаев. «Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик — Романкевич, поединки Чурчаева и Ивана Емельяненко. Трансляция турнира
Вячеслав Дацик
ММА
13
9
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Форвард «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч НХЛ за ставки
В панике вокруг «олимпийских клопов» обвинили Россию. Есть ли для этого основания?
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дацик проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Дацик — Романкевич: обзор боя на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Новости
RSS RSS
Все новости