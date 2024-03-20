Али Хейбати заявил, что уничтожит Тарасова в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Боец поп-ММА Али Хейбати заявил, что уничтожит ММА-блогера Артема Тарасова в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Хороший соперник, у него тяжелый удар. Физически мощный, я тоже развивался и вырос как боец и собираюсь его просто уничтожать», — цитирует иранца РЕН ТВ.
Поединок Тарасова и Хейбати состоится 29 марта в Москве. В главном бою в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» выступят Виталий Минаков и Оливер Томпсон. В соглавном поединке вечера зрители увидят схватку Сергея Хрисанова и Сергея Романова.
Источник: РЕН ТВ
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