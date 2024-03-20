Корешков оценил состояние Рофаля перед боем с Борониным в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Российский боец ММА Андрей Корешков поделился мнением о бое Артема Рофаля и Виктора Боронина в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

По его словам, многое в поединке будет зависеть от самого Рофаля.

«Конечно, я с ним постоянно спаррингуюсь. Помогаю ему готовиться к его боям, он помогает готовиться к моим боям. В принципе как спарринг-партнер — достаточно ценный.

Все в его руках. Если он грамотно отнесется к своей подготовке, то перспективы большие», — цитирует Корешкова РЕН ТВ.

В главном бою в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта, выступят Виталий Минаков и Оливер Томпсон. В соглавном поединке вечера зрители увидят схватку Сергея Хрисанова и Сергея Романова.