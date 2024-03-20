Романкевич назвал Минакова фаворитом боя с Томпсоном в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Боксер Петр Романкевич считает Виталия Минакова фаворитом в бою с Оли Томпсоном в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Кого я считаю фаворитом? Виталий Минаков — несбитый летчик, давно не дрался. Конечно, я считаю его фаворитом. Оли Томпсон, про тебя тоже не забываем», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Минаков и Томпсон сразятся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве. Их поединок станет главным событием вечера.

На счету 39-летнего россиянина в ММА 22 победы и 2 поражения. В активе 44-летнего британца 22 победы при 16 поражениях.