«Женис» подписал контракт с нападающим Арби Манаем

Нападающий Арби Манай подписал контракт с «Женисом», сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний футболист является воспитанником косовского клуба «Дукаджини». Профессиональную карьеру он начал в 2017 году в составе ФК «Трепча 89».

Также Манай выступал в первой лиге Турции в составе клубов «Кечиоренгюджю», «Балыкесирспор», «Бандырмаспор» и в высшем дивизионе Хорватии в составе «Славена».

В прошлом сезоне форвард играл за «Балкани», в составе которого принял участие в групповой стадии Лиги конференций.