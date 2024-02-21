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21 февраля, 13:33

«Женис» подписал контракт с нападающим Арби Манаем

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Арби Манай подписал контракт с «Женисом», сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний футболист является воспитанником косовского клуба «Дукаджини». Профессиональную карьеру он начал в 2017 году в составе ФК «Трепча 89».

Также Манай выступал в первой лиге Турции в составе клубов «Кечиоренгюджю», «Балыкесирспор», «Бандырмаспор» и в высшем дивизионе Хорватии в составе «Славена».

В прошлом сезоне форвард играл за «Балкани», в составе которого принял участие в групповой стадии Лиги конференций.

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