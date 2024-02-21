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21 февраля, 11:40

«Кайрат» представил состав на новый сезон

Сергей Разин
корреспондент
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Жоао Пауло.
Фото ФК «Кайрат», Соцсети

«Кайрат» опубликовал обновленный состав на новый сезон, сообщает Sports.kz.

Вратари: Данил Устименко, Никита Пивкин, Вадим Ульянов;

Защитники: Егор Ткаченко, Иброхимхалил Юлдошев, Дамир Касабулат, Виктор Васин, Лев Кургин, Офри Арад, Александр Мрынский, Александр Широбоков, Салутан Аскаров, Лука Гадрани;

Полузащитники: Адилет Садыбеков, Гиорги Зария, Дмитрий Сергеев, Арсен Буранчиев, Евркебулан Сейдахмет, Андрей Ульшин, Мирас Оматай;

Нападающие: Вячеслав Швырев, Жоао Пауло, Сэйф Попов, Ян Труфанов, Элдер Сантана.

«Кайрат» первым опубликовал состав на новый сезон. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Источник: https://www.sports.kz/news/kayrat-pervyim-predstavil-sostav-nanovyiy-sezon
ФК Кайрат
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