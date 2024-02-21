«Кайрат» представил состав на новый сезон
«Кайрат» опубликовал обновленный состав на новый сезон, сообщает Sports.kz.
Вратари: Данил Устименко, Никита Пивкин, Вадим Ульянов;
Защитники: Егор Ткаченко, Иброхимхалил Юлдошев, Дамир Касабулат, Виктор Васин, Лев Кургин, Офри Арад, Александр Мрынский, Александр Широбоков, Салутан Аскаров, Лука Гадрани;
Полузащитники: Адилет Садыбеков, Гиорги Зария, Дмитрий Сергеев, Арсен Буранчиев, Евркебулан Сейдахмет, Андрей Ульшин, Мирас Оматай;
Нападающие: Вячеслав Швырев, Жоао Пауло, Сэйф Попов, Ян Труфанов, Элдер Сантана.
«Кайрат» первым опубликовал состав на новый сезон. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.
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