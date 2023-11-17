Экс-футболист молодежной сборной России Зуев дебютировал за Казахстан в отборе Евро-2024

Бывший полузащитник молодежной сборной России Александр Зуев дебютировал за сборную Казахстана в матче отборочного турнира Евро-2024 против Сан-Марино.

27-летний вингер вышел на поле в стартовом составе. Зуев получил гражданство Казахстана летом 2023 года.

На его счету 14 матчей за молодежную сборную России. С командой он стал чемпионом Европы до 17 лет.

Зуев играл в России за «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов», «Рубин» и «Химки». С 2023 года он выступает за сербский клуб «ИМТ».