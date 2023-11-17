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Сегодня, 19:20

Экс-футболист молодежной сборной России Зуев дебютировал за Казахстан в отборе Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник молодежной сборной России Александр Зуев дебютировал за сборную Казахстана в матче отборочного турнира Евро-2024 против Сан-Марино.

27-летний вингер вышел на поле в стартовом составе. Зуев получил гражданство Казахстана летом 2023 года.

На его счету 14 матчей за молодежную сборную России. С командой он стал чемпионом Европы до 17 лет.

Зуев играл в России за «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов», «Рубин» и «Химки». С 2023 года он выступает за сербский клуб «ИМТ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 нояб, 18:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
Сан-Марино

Александр Зуев
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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