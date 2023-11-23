Канчельскис ушел с поста гендиректора «Тобола»
«Тобол» объявил об отставке Андрея Канчельскиса с поста генерального директора клуба.
«Директор ФК «Тобол» Андрей Канчельскис покидает клуб. От имени футбольного клуба «Тобол» выражаем огромную благодарность Андрею Антанасовичу за проделанную работу. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях», — говорится в заявлении клуба.
54-летний специалист занимал пост гендиректора «Тобола» с июля 2023 года. Контракт с Канчельскисом был рассчитан до конца 2023 года.
Источник: ФК Тобол
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