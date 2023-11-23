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Канчельскис — об увольнении из «Тобола»: «Я устал от этих жуликов и негодяев»

Канчельскис объяснил увольнение с поста гендиректора «Тобола»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение с поста генерального директора «Тобола».

«Я от журналистов узнаю, что меня уволили. А за что и на каком основании, я не знаю. Мне никто ничего не объяснял и никакие документы не предоставлял. Я сейчас в отпуске», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Также он заявил, что в «Тобол» пришел мошенник Алимжан Калдияров, который является совладельцем клуба.

«Честно говоря, я устал от этих жуликов и негодяев. В клуб пришел мошенник Калдияров, у него есть статья за мошенничество. Второй его друг пришел, у него незакрытое уголовное дело. Они пришли в клуб и начали заниматься левыми делами», — сказал Канчельскис.

Он отметил, что у него всегда будут проблемы, когда приходят нефутбольные люди и начинают говорить про футбол.

54-летний специалист занимал пост гендиректора «Тобола» с июля 2023 года. До этого Канчельскис тренировал узбекистанский «Навбахор» (2019-2020).

«Тобол» занял восьмое место в чемпионате Казахстана-2023, набрав 34 очка в 26 матчах. Победителем турнира впервые в истории стал клуб «Ордабасы».

Источник: Metaratings.ru
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Тобол
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