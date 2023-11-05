Канчельскис отметил, что победа «Тобола» в Кубке Казахстана важна для него и команды

Победа костанайского «Тобола» в Кубке Казахстана важна для футбольного клуба и генерального директора Андрея Канчельскиса.

«Эмоции всегда от победы хорошие и позитивные, поздравляю команду и тренерский штаб, всех костанайцев и болельщиков, все-таки это кубок. Для нас он важен потому, что в следующем сезоне команда будет выступать в еврокубках, это один из основных положительных моментов, это престиж, наши игроки уже показали себя там, обыграли «Базель», финнов, почувствовали, что можно играть и достигать положительных результатов. Поэтому кубок важен был для нас в этом направлении. Он важен не только для меня, но и абсолютно для всех, кто работает в клубе, сейчас выделять кого-то не стал бы, я бы отметил всех, за что им благодарен. Когда мы пришли в клуб, неплохо выступили в Европе, какое-то достижение сделали для «Тобола». Мы работаем для футбольного клуба, победа важна для всех, хочется всех поблагодарить. Все внесли вклад в эту победу, но выделять себя бы отдельно не стал, это заслуга всех», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

4 ноября «Тобол» стал победителем Кубка Казахстана, обыграв в финале турнира «Ордабасы» со счетом 1:0.

Канчельскис является гендиректором «Тобола» с июля 2023 года.