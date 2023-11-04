Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович покинул свой пост

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович в своих соцсетях объявил об уходе со своего поста.

«Ни в одном городе Казахстана нет такого футбольного мира, такой атмосферы, как в Актобе. В этом я убедился за полтора года работы в «красно-белой» семье.

Но сегодня я прощаюсь с ней. И хочу выразить свою огромную благодарность этой армии болельщиков, чья поддержка способна подтолкнуть любого футболиста к подвигу и превозмоганию себя. Играть на Центральном стадионе имени Кобыланды Батыра — истинное удовольствие. Мне будет не хватать этого ощущения футбольного праздника, которое создавало лучшее движение в Казахстане — 13 сектор!» — написал Карпович.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий входит в число основных кандидатов на должность главного тренера «Актобе» в случае ухода Карповича. Однако 4 ноября появилась информация, что 52-летний специалист решил продолжить тренерскую карьеру в Европе вместо работы в клубе из Казахстана.