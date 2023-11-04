Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 20:58

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович покинул свой пост

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович в своих соцсетях объявил об уходе со своего поста.

«Ни в одном городе Казахстана нет такого футбольного мира, такой атмосферы, как в Актобе. В этом я убедился за полтора года работы в «красно-белой» семье.
Но сегодня я прощаюсь с ней. И хочу выразить свою огромную благодарность этой армии болельщиков, чья поддержка способна подтолкнуть любого футболиста к подвигу и превозмоганию себя. Играть на Центральном стадионе имени Кобыланды Батыра — истинное удовольствие. Мне будет не хватать этого ощущения футбольного праздника, которое создавало лучшее движение в Казахстане — 13 сектор!» — написал Карпович.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий входит в число основных кандидатов на должность главного тренера «Актобе» в случае ухода Карповича. Однако 4 ноября появилась информация, что 52-летний специалист решил продолжить тренерскую карьеру в Европе вместо работы в клубе из Казахстана.

ФК Актобе
0
Читайте также
Русские изобрели регби и конное поло без мяча. Что могло бы войти в программу нашей Олимпиады
«Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Слуцкий решил продолжить тренерскую карьеру в Европе вместо работы в «Актобе»
Новости
RSS RSS
Все новости