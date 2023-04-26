Украина может выйти в группу «А» на ЧМ. Обыгравший ее Китай снова опозорился

Ухудшенную версию «Куньлуня» разгромила сборная Нидерландов.

Результаты тура:

Нидерланды — Китай — 7:2

Япония — Сербия — 8:3

Украина — Эстония — 7:4



Положение в таблице:

1. Япония (9 очков)

2. Украина (7)

3. Эстония (5)

4. Нидерланды (3)

5. Китай (2)

6. Сербия (1)

Фиаско Китая

Не удивимся, если указанная выше статистика вызовет недоумение или сумятицу. Поясним для тех, кто не погружен в глубинные дела международных турниров. В эти дни шесть сборных — Япония, Эстония, Украина, Нидерланды, Китай и Сербия — участвуют в чемпионате мира первого дивизиона группы B и разыгрывают повышение до группы А. Откуда открывается путь в элитный пул ИИХФ. Самая близкая российской аудитории китайская сборная оконфузилась уже дважды. Турнир для партнеров КХЛ начался с победы в овертайме над Украиной, после чего команда, составленная из натурализованных североамериканцев и коренных китайцев, умудрилась проиграть Японии и получить оглушительный разгром от Нидерландов.

Состав Китая действительно напоминает знакомый по КХЛ «Куньлунь». Прилетел лучший бомбардир «Ред Стар» и участник Матча звезд Брендон Ип. Несмотря на приличный возраст, — а нападающему 25 апреля исполнилось 38 лет, — он входит в число самых результативных игроков сборной. Джейк Челиос, Джейсон Фрэм, Паркер Фу, Кори Кейн, Тайлер Вон, Райан Спроул — эти фамилии знакомы тем, кто мельком следил за «Куньлунем» или случайно, переключая каналы, наткнулся на матч «Драконов», когда на пульте телевизора залипла кнопка.

Сборная местных и натурализованных хоккеистов проваливается даже на уровне номинального третьего эшелона. Насмешки после разгрома от Нидерландов будут прилетать еще долго. Ставящие амбициозные цели китайцы опозорились против сборной, которая занимает 29-е место в рейтинге ИИХФ и давно утратила хоккейные традиции. Ледовый профиль голландцев — конькобежный спорт. Оказалось, что и с клюшками они обращаются не хуже заигранных в КХЛ китайцев. От разовой осечки не застрахована ни одна команда, однако обреченность Китая подчеркивает неприличный счет.

Для китайцев все пошло наперекосяк с первого периода. Пэрис О'Брайен (в протоколе он записан на китайский манер как Оубань Юнли), не сыгравший ни одного матча в этом сезоне, пропустил три шайбы за 16 минут. При другом раскладе наставник Грэг Айрленд, несомненно, решился бы на замену голкипера. Вот только дублером заявили потешного Цзэхао Суня, который появился только в конце второго периода. В итоге китайцы пропустили семь шайб с 16 бросков. Страшный сон для любого тренера вратарей. У Поднебесной эту вакансию занял действующий голкипер «Куньлуня», которым по ходу сезона интересовались топ-клубы КХЛ, Джереми Смит. Такой финт ушами только на первый взгляд вызывает удивление. Не забывайте, о сборной какой страны идет речь.

Украина — Эстония — 7:4. Фото Reuters

Борьба за повышение

После поражения китайцы упустили шансы подняться в дивизион выше. Анекдотичное выступление на турнире должно опустить хоккейных чиновников на землю. Пора задуматься, в какую сторону движется шайба в стране. Нынешняя концепция китайцев напоминает классическую погоню за двумя зайцами. Продолжение известной пословицы всем известно. В стране пытаются совместить, как выясняется, несовместимые вещи. Китайцы не желают видеть полностью натурализованную сборную и дополняют состав местными игроками, уровень которых не соответствует даже Нидерландам и Японии. Ни о каком повышении в классе с таким подходом речи не идет.

Куда более напряженным и сюжетным выдался матч Украины и Эстонии. Который решал, кто продолжит борьбу с идущими без поражений японцами за лидерство. Украинцы превосходят соперника по подбору исполнителей. Выделяются у эстонцев только отдельные личности, в то время как средний уровень игроков весьма посредственный. С Робертом Рообой в России познакомились в прошлом сезоне за «Северсталь». В КХЛ эстонец не задержался, вернулся в финский чемпионат, откуда получил заслуженный вызов в сборную. Правда, дубль Рообы не спас команду от поражения. Разница в классе закономерно сказалась.

Украинцы повысили скорости во втором периоде и забросили четыре шайбы, которые сделали разницу. Отыгравший пять лет в МХЛ за уфимский «Толпар» защитник Филипп Пангелов-Юлдашев оформил дубль. Роскошный третий гол нарисовали лучший бомбардир «Кременчука» Виталий Лялька и Вадим Мазур. Тонкая передача соответствовала эффектному завершению из слота. В третьем периоде эстонцы не бросили играть, но смогли только обменяться голами с соперником. Украинцы поднялись на второе место в группе и улучшили шансы подвинуть японцев. Китайцам теперь никакое повышение в классе не светит. В заключительных матчах турнира с Сербией и Эстонией они попробуют исправиться за позорные результаты прошлых игр.