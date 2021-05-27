Яшин оценил шансы сборной России на победу на чемпионате мира по хоккею в Риге

Чемпион мира и серебряный призер Олимпиады в составе сборной России Алексей Яшин оценил шансы российской команды на победу на чемпионате мира в Риге (Латвия).

«Все познается в сравнении. У Канады и США из основных игроков никто не смог приехать в Латвию. Я вообще почти не знаю хоккеистов в их составе. Поэтому есть все шансы, надо бороться. Да, проиграли словакам, но все самые главные матчи впереди. За длинный предварительный этап можно увидеть проблемы, что-то поменять, улучшить, чтобы к плей-офф подойти в оптимальной форме. У нас опытный тренерский штаб, так что я верю в ребят. Думаю, что все шансы на победу есть», — приводят «Известия» слова Яшина.

Специалист отметил, что команде поможет присутствие в составе защитника Дмитрия Орлова и нападающего Владимира Тарасенко, которые приехали в расположение сборной после вылета своих команд в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Тарасенко — суперзвезда, Орлов — очень сильный защитник. При этом не хочу говорить, что в распоряжении Валерия Брагина были плохие хоккеисты, а сейчас приехали хорошие. У нас есть команда, за которую можно болеть. Все ребята отдаются по полной, играют до конца», — добавил Яшин.

Чемпионат мира в Риге проходит с 21 мая по 6 июня. После четырех матчей Россия занимает второе место в своей группе с 9 очками. Россияне обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1) и Данию (3:0). Единственное поражение на турнире команда Валерия Брагина потерпела от Словакии (1:3).