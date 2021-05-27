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Роман Ротенберг рассказал о тренировках хоккеистов Тарасенко и Орлова на карантине

10:05
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал, что форвард сборной России Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Орлов во время трехдневного карантина на ЧМ в Риге будут проводить тренировки по видеосвязи с тренерами по ОФП.

Оба хоккеиста уже прибыли в Литву. Им необходимо отсидеть обязательный трехдневный карантин из-за пандемии коронавиурса.

«У него (Тарасенко) есть велосипед, он крутит его в номере, готовится. У нас есть программа работы через Zoom с тренерами по ОФП, он будет тренироваться по ней, работать, так же будет работать и Дмитрий Орлов. Работа продолжается», — цитирует Ротенберга ТАСС.

В среду, 26 мая, сборная России обыграла Данию (3:0). Россияне с 9 очками после четырех игр располагаются на второй строчке в группе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11487311

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