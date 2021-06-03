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Все команды из группы России вылетели в четвертьфинале ЧМ

3 июня 2021, 23:41
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Все команды из группы А чемпионата мира по хоккею, где выступала сборная России, вылетели в 1/4 финала.

Россияне уступили сборной Канады (1:2 ОТ). Швейцария проиграла сборной Германии (2:3 Б). Словакия не сумела пройти команду США (1:6). Чехия с минимальным счетом уступила Финляндии (0:1).

В полуфинале Канада сыграет со сборной США. Вторую пару 1/2 финала составили сборные Финляндии и Германии. Матчи пройдут 5 июня.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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