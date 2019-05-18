Воробьев о силовом приеме Орлова: "Там человек почти полз. По мне, дисквалификации не может быть"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча против Латвии (3:1) на чемпионате мира.
– Кузнецов говорит, что первый период был почти идеальным по игре в обороне. Ничего не дали создать.
– Ну да. Кроме большинства у латвийцев ничего особенного и не было.
– Близка к идеалу была игра в обороне?
– Хотелось бы получить такой же вопрос после матча со шведами, и на него был хороший ответ. Сейчас пока рано говорить. Есть над чем работать. Но было хорошо.
– Овечкин не мог подстроиться под бросок в большинстве. В этом есть вина Зайцева и Хафизуллина?
– Не будем переходить на личности. Что значит вина? Мы одна команда. Поработаем завтра над большинством.
– А то, что вы Зайцева в большинстве на Хафизуллина поменяли, связано с тем, что Никита не мог шайбу Овечкину доставить?
– Связано с тем, что мы ищем варианты большинства, которые будут у нас хорошо очень работать.
– Навык у Зайцева все-таки подрастерян?
– Если человек два года не играет в большинстве – нужно время, чтобы его опять вернуть.
– На ваш взгляд, может ли Орлов получить дисквалификацию?
– Там человек почти полз. По мне – нет. Человек был очень низко. Орлов шел на шайбу. Был быстрее и мощнее. Если за это, то в моем понимании – нет.
– Со Швейцарией дадите сыграть Георгиеву?
– Да.
– Будут ли в атаке изменения?
– Пока думаем. Пока не знаю. (Игорь Еронко)
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