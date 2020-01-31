Вопрос о проведении ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге будет решаться в CAS

Вопрос о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

— У нас с Международной федерацией хоккея разногласий нет, — заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью ТАСС. — Международная федерация старается, чтобы все соревнования, какие мы получаем, состоялись, — а это чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, в 2021 году мы хотим женский чемпионат мира высшего дивизиона провести. По Санкт-Петербургу у нас в суде будет решаться вопрос.

Он добавил, что молодежный чемпионата мира по хоккею 2023 года точно пройдет в России.