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Чемпионат мира

Вопрос о проведении ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге будет решаться в CAS

10:26
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Вопрос о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

— У нас с Международной федерацией хоккея разногласий нет, — заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью ТАСС. — Международная федерация старается, чтобы все соревнования, какие мы получаем, состоялись, — а это чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, в 2021 году мы хотим женский чемпионат мира высшего дивизиона провести. По Санкт-Петербургу у нас в суде будет решаться вопрос.

Он добавил, что молодежный чемпионата мира по хоккею 2023 года точно пройдет в России.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7652555

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