Чемпионат мира
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Группа A
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|Белоруссия
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|Германия
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|4.
|Дания
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|5.
|Канада
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|6.
|Словакия
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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|0-0
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Группа B
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|+/-
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|Италия
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|Казахстан
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|Латвия
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Вопрос о проведении ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге будет решаться в CAS
10:26
Вопрос о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
— У нас с Международной федерацией хоккея разногласий нет, — заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью ТАСС. — Международная федерация старается, чтобы все соревнования, какие мы получаем, состоялись, — а это чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, в 2021 году мы хотим женский чемпионат мира высшего дивизиона провести. По Санкт-Петербургу у нас в суде будет решаться вопрос.
Он добавил, что молодежный чемпионата мира по хоккею 2023 года точно пройдет в России.
Дополнительная информация
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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