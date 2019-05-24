Василевский сыграет с Финляндией

Голкипер Андрей Василевский будет стартовым вратарем сборной России в матче против Финляндии в полуфинале чемпионата мира, сообщил главный тренер команды Илья Воробьев. В 6 встречах на турнире 24-летний вратарь пропустил 10 шайб и дважды сыграл "на ноль". (Игорь Еронко)

Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – Финляндия. Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире.

Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика //

Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Расписание и результаты матчей, состав и статистика сборной России по хоккею: где смотреть видеотрансляции игр ЧМ-2019