Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» новость о том, что на чемпионате мира по хоккею-2021 флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

«Мэр может что угодно заявлять. Не считаю это действие — замену флага — нормальным. Никто не имеет право этого делать. Это не то, что неофициальный, такого флага Белоруссии не существует. Пусть оппозиционеры выходят на лед и играют в оппозиционный хоккей в Латвии», — сказал Валуев «СЭ».

Валуев добавил, что чемпионат мира — это не мероприятие, которое принадлежит мэру какого-либо европейского или любого другого города.

«Следовательно, решение о наличии той или иной символики принимает не мэр, а международная комиссия, которая занимается организацией чемпионата. Принимающая сторона может на трибуне с какой-то символикой сидеть, потом это будет все оцениваться, но право на навязывание любой стране выступать под не ее флагом это решение, как в нашем случае, Олимпийского комитета и то, в случае больших судебных разбирательств. Мнение одного мэра какого-либо европейского города — всего лишь его мнение, таковым оно и сотанется», — добавил Валуев.

Ранее стало известно, что мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.

(Екатерина Звенигородская)