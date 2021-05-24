Сборная России играет вничью со Словакией после второго периода матча ЧМ
17:41
Сборная России проводит третий матч на чемпионате мира в Латвии. Россияне после двух периодов играет вничью с командой Словакии — 1:1.
Словаки открыли счет во втором периоде, но россияне смогли отыграться, реализовав большиснтво.
Опрос
проголосовало: 26648Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Читайте также
Худший чемпионат мира уже стал историческим. В Риге нет крутого хоккея, но таких сюжетов на ЧМ не было никогда
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю