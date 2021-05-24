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Сборная России играет вничью со Словакией после второго периода матча ЧМ

17:41
24 мая. Словакия — Россия. Фото iihf.com.
24 мая. Словакия — Россия. Фото iihf.com.
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Сборная России проводит третий матч на чемпионате мира в Латвии. Россияне после двух периодов играет вничью с командой Словакии — 1:1.

Словаки открыли счет во втором периоде, но россияне смогли отыграться, реализовав большиснтво.

Словакия — Россия: все голы матча чемпионата мира

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Сборная России играет вничью со Словакией после второго периода матча ЧМ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры