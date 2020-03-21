TSN: Швейцария примет ЧМ по хоккею в 2021 году, Россия — в 2024-м
Чемпионат мира-2020 по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, будет перенесен на следующий год. Об этом сообщил журналист TSN Даррен Дрегер. По его словам, он также пройдет в Швейцарии.
Ранее стало известно, что в этом году турнир отменен из-за коронавируса. В другую страну в этом году перенести его по очевидным причинам нет никакой возможности.
Конкретное решение по ЧМ-2020 может быть принято на полугодовом конгрессе ИИХФ.
Если чемпионат мира в Швейцарии перенесут на следующий год, то последующие ЧМ и их хозяева будут также сдвинуты на год.
Тогда в 2022 году трунир пройдет Белоруссии и Латвии, в 2023 — Финляндии, в 2024 — в России, в 2025 — в Чехии, а в 2026 — в Швеции и Дании.
Will have more on this on https://t.co/RPYOE0PfLc early this afternoon. The IIHF Men's Worlds technically has been postponed. The IIHF has insurance coverage, so the language is specific. Switzerland is expected to get the Men's Worlds in 2021 and others will be bumped 1 year.— Darren Dreger (@DarrenDreger) March 21, 2020