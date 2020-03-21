Чемпионат мира-2020 по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, будет перенесен на следующий год. Об этом сообщил журналист TSN Даррен Дрегер. По его словам, он также пройдет в Швейцарии.

Ранее стало известно, что в этом году турнир отменен из-за коронавируса . В другую страну в этом году перенести его по очевидным причинам нет никакой возможности.

Конкретное решение по ЧМ-2020 может быть принято на полугодовом конгрессе ИИХФ.

Если чемпионат мира в Швейцарии перенесут на следующий год, то последующие ЧМ и их хозяева будут также сдвинуты на год.

Тогда в 2022 году трунир пройдет Белоруссии и Латвии, в 2023 — Финляндии, в 2024 — в России, в 2025 — в Чехии, а в 2026 — в Швеции и Дании.