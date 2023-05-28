Тардиф считает, что Казахстан заслуживает право принять чемпионат мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что Казахстан имеет все необходимое для проведения чемпионата мира по хоккею.

«Я ожидал более тесной конкуренции, потому что это были две реально серьезные заявки. Казахстан должен вернуться, они однозначно заслужили, чтобы проводить чемпионат мира в Азии. Это хоккейная страна, знающая, как организовывать турнир, с фантастическими аренами, высоким уровнем размещения, хоккейными болельщиками. Тут есть все для проведения великолепного чемпионата мира, надеюсь, что они не сдадутся», — приводит слова Тардифа ТАСС.

В пятницу на ежегодном конгрессе ИИХФ в финском Тампере прошли выборы места проведения чемпионата мира 2027 года. Победу одержала заявка Германии, набравшая 75% голосов. Ее конкурентом за право принять мировое первенство был Казахстан, который набрал 25%.

Чемпионат мира нынешнего года проходит в Финляндии и Латвии, в 2024-м соревнования состоятся в Чехии, в 2025-м — в Швеции и Дании, в 2026-м — в Швейцарии.