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Сборная Германии в овертайме обыграла США и вышла в финал ЧМ-2023

Виталий Косик
Корреспондент
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Сборная Германии сыграет в финале ЧМ-2023.
Фото AFP

Сборная Германии обыграла США в полуфинале чемпионата мира-2023 по хоккею — 4:3 ОТ.

В основное время в составе американской сборной забросили Алекс Тух, Рокко Гримальди и Микаэль Айссимонт.

В составе Германии отличились Фредерик Тиффельс, Максимилиан Зубер и Марсель Небельс.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий немецкой сборной Фредерик Тиффельс.

В финале чемпионата мира-2023 сборная Германии сыграет против Канады.

Хоккей

Чемпионат мира

1/2 финала

США — Германия — 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: А. Так — 5 (О`Коннор, Гримальди), 1:11 — 1:0. Гримальди — 5 (А. Так), 3:56 — 2:0. Тиффельс — 2 (бол., Фишбух, Кахун), 12:22 — 2:1. Шубер — 1 (Штурм, Петерка), 16:03 — 2:2. Эйссимонт — 1 (О`Коннор, Гарлэнд), 28:47 — 3:2. Небельс — 3 (Кахун, Гаванке), 58:37 — 3:3. Тиффельс — 3 (Кахун, М. Мюллер), 67:32 — 3:4.

Вратари: Десмит — Нидербергер (58:21 — 58:37).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (10+9+8+6) — 26 (7+8+8+3).

Судьи: Бьерк, Хрибик.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная США по хоккею
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