Швейцария в четвертый раз вышла в финал чемпионата мира

Сборная Швейцарии по буллитам обыграла Канаду в полуфинале чемпионата мира — 3:2 Б. Победный бросок реализовал Свен Андригетто.

Швейцария в четвертый раз в истории вышла в финал чемпионата мира — 1935, 2013 и 2018 год. На счету национальной команды три серебряные медали.

В финале чемпионата мира-2024 сборная Швейцарии сыграет с Чехией, которая победила Швецию со счетом 7:3. Канада и Швеция разыграют между собой бронзовые медали. Обе встречи пройдут в воскресенье, 26 мая.