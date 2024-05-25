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Сегодня, 22:19

Швейцария в четвертый раз вышла в финал чемпионата мира

Руслан Минаев
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Сборная Швейцарии по буллитам обыграла Канаду в полуфинале чемпионата мира — 3:2 Б. Победный бросок реализовал Свен Андригетто.

Швейцария в четвертый раз в истории вышла в финал чемпионата мира — 1935, 2013 и 2018 год. На счету национальной команды три серебряные медали.

В финале чемпионата мира-2024 сборная Швейцарии сыграет с Чехией, которая победила Швецию со счетом 7:3. Канада и Швеция разыграют между собой бронзовые медали. Обе встречи пройдут в воскресенье, 26 мая.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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Швейцария в серии буллитов обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

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