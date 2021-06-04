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Буре о поражении России от Канады: «Нельзя делать выводы о развитии хоккея»

13:49
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Двукратный олимпийский призер, финалист Кубка Стэнли, член правления Федерации хоккея России Павел Буре высказал мнение, что неправильно оценивать уровень развития хоккея в стране по поражению сборной России от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ.

«Понимаю, что сейчас идет огромная волна разочарования, и я тоже крайне расстроен поражением. Но сейчас нужно понять причину, без эмоций и истерик разобраться, что к чему, — цитирует ТАСС Буре. — Нельзя по отдельному турниру делать выводы о развитии хоккея. Сборная Швеции вообще не вышла из группы, однако никто не говорит, что в этой стране слабое развитие хоккея».

«Нам не нужно сейчас делать резкие шаги, а спокойно готовиться к Олимпиаде. Смена тренера — это не выход из ситуации, но ошибки разобрать нужно. Понять, почему игроки КХЛ не смогли стать лидерами, почему в овертайме [в формате] «три на три» выпустили именно такое сочетание хоккеистов. Вопросов много, но все решаемо, разбираться надо с холодной головой», — добавил он.

В полуфинале чемпионата мира пройдут матчи США — Канада и Финляндия — Германия. Встречи 1/2 финала состоятся 5 июня, матч за третье место и финал — 6 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11564985

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