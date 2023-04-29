Ротенберг: «Все наши функционеры делают все возможное, чтобы сборная России вернулась»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг признался, что не знает, скоро ли будет принято решение по участию россиян в чемпионате мира.

— Есть ли предпосылки, что решение по чемпионату мира придет скоро?

— Этот вопрос надо задать Баху, Макрону и Байдену. Не мне точно.

— Общаетесь ли с Тардифом? Поддерживает ли контакт ФХР? Пытаетесь их как-то раскачать?

— Это они пытаются нас раскачать. Мы занимаемся своей работой. Все наши функционеры делают все возможное, чтобы сборная России вернулась, но это никак не зависит от нас. Мы должны быть готовы, мы занимаемся своим делом. Не занимаемся тем, на что повлиять не можем.