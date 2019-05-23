Чемпионат мира

19:26 | Хоккей — Чемпионат мира

Россия - в полуфинале чемпионата мира! Сборная победила США

Кирилл Капризов празднует гол в четвертьфинале ЧМ Россия - США. Фото REUTERS
Кирилл Капризов празднует гол в четвертьфинале ЧМ Россия - США. Фото REUTERS

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира обыграла команду США со счетом 4:3. Голы забили Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.

У американцев отличились Брейди Скжей,  Ноа Хэнифин и Алекс Дебринкэт

Чемпионат мира

Четвертьфинал

Россия - США - 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Голы: Гусев - 4 (Сергачев, Кучеров), 1:07 - 1:0. Сергачев - 1 (бол., Гусев), 15:47 - 2:0. Шей - 2 (Кейн, Годро), 22:22 - 2:1. Капризов - 2 (Гусев, Сергачев), 41:31 - 3:1. Хэнифин - 1 (Д. Хьюз), 45:53 - 3:2. Григоренко - 3 (Малкин, Дадонов), 47:02 - 4:2. Дебринкэт - 7 (Кейн, Д. Хьюз), 57:10 - 4:3.

Вратари: Василевский - Шнайдер (56:45 - 57:10, 58:23 - 59:37, 59:47).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 43 (17+15+11) - 32 (9+12+11).

Судьи: Бьерк, Гуен.

23 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

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