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Watson: матчи ЧМ-2021 вместо Минска примет Братислава

15:55
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В ближайший вторник Международная федерация хоккея примет решение относительно нового места проведения чемпионата мира по хоккею-2021, утверждает Watson.

Помимо уже утвержденной Риги, матчи турнира пройдут в Братиславе. Именно этот вариант предлагает вместо Минска рабочая группа ИИХФ.

Изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, но в середине января ИИХФ отказала столице Белоруссии в праве принимать турнир, так как в этом случае произошел бы массовый отказ спонсоров от участия в финансировании.

Глава словацкой федерации хоккея Мирослав Шатан подтвердил, что Словакия ведет переговоры о проведении части турнира на своей территории.

Словацкие города Братислава и Кошице принимали последний чемпионат мира в мае 2019 года.

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