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Сегодня, 18:44

Определились все участники четвертьфиналов ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Хоккеисты сборной Словакии.
Фото AFP

Сборная Словакии победила команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 7:1. Таким образом, определились все участники стадии 1/4 финала чемпионата мира-2022.

Из группы А в плей-офф вышли: Швейцария, Германия, Канада и Словакия.

Из группы B дальше прошли: Швеция, Финляндия, Чехия и США.

Правда, некоторые команды еще могут поменяться местами, так что все пары 1/4 финала станут известны позже, после заключительных встреч группового этапа.

Чемпионат мира по хоккею
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