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Сегодня, 18:32

Латвия обыграла Словению на чемпионате мира

Виктория Кравченко
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Хоккеисты сборных Латвии и Словении.
Фото AFP

Латвия обыграла сборную Словении на групповом турнире чемпионата мира — 3:2.

Латвийцы одержали третью победу подряд на чемпионате мира, в активе команды восемь очков и четвертая строчка в группе B. Словения идет на последнем месте, не набрав очков.

В следующем матче Латвия сыграет с Казахстаном 20 мая. Словения проведет матч со Словакией 21-го числа.

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Чемпионат мира

Группа B

Латвия — Словения — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Рих. Букартс — 2 (Джериньш, Индрашис), 11:14 — 1:0. Куралт — 1 (Тичар, Маговац), 27:55 — 1:1. Даугавиньш — 1 (бол., Балинскис), 31:20 — 2:1. Рих. Букартс — 3 (Джериньш), 37:39 — 3:1. Верлиц — 2 (Урбас), 39:47 — 3:2.

Вратари: Силов — Крошель (58:22 — 59:13).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (7+12+8) — 28 (5+10+13).

Судьи: Шрадер, Штольц.

19 мая. Рига. «Арена Рига».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
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