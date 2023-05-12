Сборная Канады с разгромным счетом обыграла Латвию в матче группового этапа ЧМ-2023

Сборная Канады обыграла Латвию в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года — 6:0.

Голами в составе победителей отметились Лоусон Крауз, Скотт Лотон, Маккензи Уигар, Сэмуэль Блэйс, Джо Велено и Джек Макбэйн.

Канада набрала 3 очка и занимает первое место в группе В. 14 мая канадцы встретятся со сборной Словении, а Латвия 13 мая сыграет со Словакией.

В другом матче Швеция обыграла Германию со счетом 1:0. Единственный гол забил Оскар Линдберг.

Швеция, набрав 3 очка, и занимает второе место группе А. 14 мая команда сыграет с Австрией, а Германия 13 мая встретится с Финляндией.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Швеция — Германия — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Линдберг — 1 (бол., Берггрен, Петерссон), 41:31 — 1:0.

Вратари: Лар. Юханссон — Нидербергер (58:45).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (4+12+7) — 19 (9+4+6).

Судьи: Каукокари, Штольц.

12 мая. Тампере. Nokia Arena.

Группа B

Латвия — Канада — 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Голы: Крауз — 1 (Гласс, Кребс), 0:52 — 0:1. Лотон — 1 (Уигар, Миддлтон), 4:56 — 0:2. Уигар — 1 (бол., Куинн, Тоффоли), 28:17 — 0:3. Блэй — 1 (Кребс, Хант), 35:12 — 0:4. Велено — 1 (Уигар), 53:58 — 0:5. Макбэйн — 1 (Карконе, Фантилли), 55:40 — 0:6.

Вратари: Пунненовс (Силов, 4:56) — Монтембо.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (8+7+8) — 29 (9+12+8).

Судьи: Гржибик, Хейккинен.

12 мая. Рига. «Арена Рига».