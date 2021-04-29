Третьяк прокомментировал выбор музыки Чайковского в качестве замены гимна России на ЧМ по хоккею

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о том, что музыка Чайковского будет использована вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею.

«Конечно, у нас есть и спортивные песни – «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей». Но принято такое решение, оно неплохое», - приводит слова Третьяка ТАСС.

В четверг, 29 апреля, Международная федерация хоккея разрешила России использовать фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира-2021.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года.

Турнир пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.