Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Третьяк прокомментировал выбор музыки Чайковского в качестве замены гимна России на ЧМ по хоккею

22:38
Теги:

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о том, что музыка Чайковского будет использована вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею.

«Конечно, у нас есть и спортивные песни – «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей». Но принято такое решение, оно неплохое», - приводит слова Третьяка ТАСС.

В четверг, 29 апреля, Международная федерация хоккея разрешила России использовать фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира-2021.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года.

Турнир пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11280183

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Дикий отбор на Олимпиаду. Табло зависало — и появлялись фантастические результаты
Число пострадавших в конфликте на границе Киргизии достигло 84
У каких знаков зодиака самая сложная судьба
Сибиряк резал свинью и случайно убил себя

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия: допинговый кризис и санкции на Олимпиаде и ЧМ, суды против МОК и ВАДА