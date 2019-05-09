Защитник "Виннипега" Богдан Киселевич не сыграет за сборную России на ЧМ-2019, который пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Ранее национальную команду покинул Александр Елесин, но вызван Никита Задоров.

– Штаб сборной России благодарит защитника Богдана Киселевича за работу, желает ему хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на него в дальнейшем, – говорится в сообщении ФХР.

Киселевич в этом сезоне провел 32 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (0+8) очков.

Первый матч сборная проведет на ЧМ завтра, 10 мая, против команды Норвегии.