Защитник "Виннипега" Богдан Киселевич не сыграет за сборную России на ЧМ-2019, который пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Ранее национальную команду покинул Александр Елесин, но вызван Никита Задоров.
– Штаб сборной России благодарит защитника Богдана Киселевича за работу, желает ему хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на него в дальнейшем, – говорится в сообщении ФХР.
Киселевич в этом сезоне провел 32 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (0+8) очков.
Первый матч сборная проведет на ЧМ завтра, 10 мая, против команды Норвегии.
⚡Штаб сборной России благодарит защитника Богдана Киселевича за работу, желает ему хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на него в дальнейшем. #снамироссия#КраснаяМашина– Хоккей России (@russiahockey) 9 мая 2019 г.
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