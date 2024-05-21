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Сегодня, 16:31

Определилась первая четвертьфинальная пара чемпионата мира по хоккею

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Стала известна первая четвертьфинальная пара чемпионата мира по хоккею в Чехии.

Сборная Швеции, гарантировавшая себе первое место в группе B, встретится с национальной командой Финляндии, ставшей четвертой в группе A.

Мировое первенство проходит в Чехии с 10 по 26 мая. Четвертьфинальные встречи состоятся 23 мая. Две полуфинальные игры пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал запланированы на 26 мая.

Действующим чемпионом мира является сборная Канады.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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