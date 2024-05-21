Определилась первая четвертьфинальная пара чемпионата мира по хоккею

Стала известна первая четвертьфинальная пара чемпионата мира по хоккею в Чехии.

Сборная Швеции, гарантировавшая себе первое место в группе B, встретится с национальной командой Финляндии, ставшей четвертой в группе A.

Мировое первенство проходит в Чехии с 10 по 26 мая. Четвертьфинальные встречи состоятся 23 мая. Две полуфинальные игры пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал запланированы на 26 мая.

Действующим чемпионом мира является сборная Канады.