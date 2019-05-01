Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов поддерживает связь с "Миннесотой", которая выбрала 22-летнего спортсмена в 2015-м на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 135-м номером.

– По ходу сезона владелец "Миннесоты" отправил вам письмо на русском языке. Приятно было?

– Конечно, очень. Прочитал, поблагодарил его.

– Письмо в ответ отправили?

– Нет (смеется). Вот письма не писал.

– Связь поддерживаете с клубом, с руководством?

– Конечно, общаемся. Но у меня еще год контракта с ЦСКА. "Миннесоте" придется подождать, – сказал Капризов. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице пройдет чемпионат мира.

"У меня еще год контракта с ЦСКА. "Миннесоте" придется подождать". Капризов – о ЧМ, Головине и НХЛ