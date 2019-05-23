Кирилл Капризов: "Без стыков с американцами никуда"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов подвел итоги матча против США​ (4:3) на чемпионате мира

– Хорошая игра получилась, – отметил Капризов. – Отлично, что в начале забили, потому что гол придает уверенности и проще становиться играть.

– Чувствуете, что поймали свою игру или боитесь сглазить?

– Что тут говорить? Главное – выиграли и все.

– Почему Америка такое силовое давление оказывала? Было много стыков.

– Мне кажется, с американцами всегда получаются такие матчи. И со многими другими командами, с кем идет равная игра. Без этого никуда (смеется). Хоккей такая игра. (Алексей Шевченко)

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