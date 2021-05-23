Казахстан по буллитам обыграл Финляндию на чемпионате мира

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана победила команду Финляндии (2:1 Б).

В игровое время у Казахстана отличился Кирилл Панюков, у финнов — Антон Лунделль. Победный буллит в активе Никиты Михайлиса.

Казахстан набрал четыре очка и занимает второе место в группе В. У Финляндии столько же очков и четвертая позиция.

Чемпионат мира

Группа В

Казахстан — Финляндия — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Лунделл — 1 (Линдбом, Руохомаа), 33:24 — 0:1. Панюков — 1 (бол., Михайлис), 35:56 — 1:1.

Победный буллит: Михайлис.

Вратари: Бояркин — Сятери.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 19 (1+7+7+4) — 51 (15+13+21+2).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

23 мая. Рига. «Арена Рига».