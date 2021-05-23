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Защитник сборной России Нестеров вышел с карантина

18:35
Никита Нестеров. Фото ФХР.
Никита Нестеров. Фото ФХР.
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Защитник сборной России Никита Нестеров 23 мая вышел с карантина. Он присоединится к команде завтра, сообщает пресс-служба ФХР в Twitter.

Защитник «Калгари» прибыл в расположение сборной 21 мая. Он пропустил два стартовых матча команды на ЧМ-2021.

24 мая сборная России проведет третий матч на групповом этапе. Соперником команды станет сборная Словакии.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры