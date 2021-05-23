Защитник сборной России Нестеров вышел с карантина
18:35
Защитник сборной России Никита Нестеров 23 мая вышел с карантина. Он присоединится к команде завтра, сообщает пресс-служба ФХР в Twitter.
Защитник «Калгари» прибыл в расположение сборной 21 мая. Он пропустил два стартовых матча команды на ЧМ-2021.
24 мая сборная России проведет третий матч на групповом этапе. Соперником команды станет сборная Словакии.
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