Защитник сборной России Нестеров вышел с карантина

Защитник сборной России Никита Нестеров 23 мая вышел с карантина. Он присоединится к команде завтра, сообщает пресс-служба ФХР в Twitter.

Защитник «Калгари» прибыл в расположение сборной 21 мая. Он пропустил два стартовых матча команды на ЧМ-2021.

24 мая сборная России проведет третий матч на групповом этапе. Соперником команды станет сборная Словакии.