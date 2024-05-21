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Финляндия — Швейцария: смотреть трансляцию матча чемпионата мира по хоккею

Финляндия сыграет со Швейцарией в матче ЧМ-2024 21 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист сборной Финляндии Ессе Пульюярви с партнерами по команде.
Ессе Пульюярви празднует гол с партнерами по сборной Финляндии.
Фото Reuters

Сборные Финляндии и Швейцарии сыграют в матче группы А чемпионата мира-2024 по хоккею 21 мая. Встреча пройдет в Праге на льду «О2 Арены». Она начнется в 21.20 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча ЧМ-2024 Финляндия — Швейцария можно будет на канале «Матч Игра». Прямой эфир начнется в 21.15 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 21 мая с помощью матч-центра «СЭ».

Финны идут на пятом месте в группе А ЧМ-2024 с семью баллами. Швейцария находится на третьей строчке с 14 очками в группе А.

18 мая сборная Финляндии проиграла Канаде со счетом 3:5, а 19 мая Швейцария уступила Канаде (2:3).

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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