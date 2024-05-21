Сборные Финляндии и Швейцарии сыграют в матче группы А чемпионата мира-2024 по хоккею 21 мая. Встреча пройдет в Праге на льду «О2 Арены». Она начнется в 21.20 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча ЧМ-2024 Финляндия — Швейцария можно будет на канале «Матч Игра». Прямой эфир начнется в 21.15 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 21 мая с помощью матч-центра «СЭ».

Финны идут на пятом месте в группе А ЧМ-2024 с семью баллами. Швейцария находится на третьей строчке с 14 очками в группе А.

18 мая сборная Финляндии проиграла Канаде со счетом 3:5, а 19 мая Швейцария уступила Канаде (2:3).

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