Илья Воробьев: "Сборная России в очень хорошем состоянии. И эмоциональном, и физическом"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о подготовке команды к матчу чемпионата мира со Швецией​.

Заключительная встреча группового этапа ЧМ-2019 Россия – Швеция состоится сегодня, 21 мая. Начало – в 21.15 по московскому времени.

– С вратарем на игру определились?

– Да. Василевский играет сегодня.

– Состав без изменений?

– Вы же видите сейчас на тренировке, что да.

– Был ли разбор игры шведов? Что говорили команде?

– Естественно, был. Сейчас будет собрание, будем готовить команду.

– Очень открытый хоккей показывали со Швецией на Евротуре две недели назад. Возможно повторение?

– Дело в том, что обе команды очень мастеровитые. Из-за этого получилась такая игра.

– Вам не показалось, что шведы вчера хотели отделаться малой кровью с Латвией, но пришлось выложиться?

– Выложиться в том смысле, что они забили в пустые ворота Латвии​ последний гол? Ну... Как говориться, нужно смотреть за собой, а не на других. Конечно, мы кое-что подметили.

– В каком эмоциональном состоянии команда подошла к важнейшим играм?

– В эмоциональном именно? Вы обычно про физическое спрашиваете. В очень хорошем состоянии. И эмоциональном, и физическом. (Алена Гребенькова)

Состав сборной России на матч чемпионата мира со Швецией

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