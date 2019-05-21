Илья Воробьев: "Сборная России в очень хорошем состоянии. И эмоциональном, и физическом"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о подготовке команды к матчу чемпионата мира со Швецией.
Заключительная встреча группового этапа ЧМ-2019 Россия – Швеция состоится сегодня, 21 мая. Начало – в 21.15 по московскому времени.
– С вратарем на игру определились?
– Да. Василевский играет сегодня.
– Состав без изменений?
– Вы же видите сейчас на тренировке, что да.
– Был ли разбор игры шведов? Что говорили команде?
– Естественно, был. Сейчас будет собрание, будем готовить команду.
– Очень открытый хоккей показывали со Швецией на Евротуре две недели назад. Возможно повторение?
– Дело в том, что обе команды очень мастеровитые. Из-за этого получилась такая игра.
– Вам не показалось, что шведы вчера хотели отделаться малой кровью с Латвией, но пришлось выложиться?
– Выложиться в том смысле, что они забили в пустые ворота Латвии последний гол? Ну... Как говориться, нужно смотреть за собой, а не на других. Конечно, мы кое-что подметили.
– В каком эмоциональном состоянии команда подошла к важнейшим играм?
– В эмоциональном именно? Вы обычно про физическое спрашиваете. В очень хорошем состоянии. И эмоциональном, и физическом. (Алена Гребенькова)
Состав сборной России на матч чемпионата мира со Швецией
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