Главный тренер сборной России​ Илья Воробьев перед матчем Евротура против Швеции заявил, сколько мест планируется держать в составе для игроков НХЛ, которые продолжают выступление в Кубке Стэнли.

– Сколько мест планируете держать под игроков, которые освободятся перед вторым раундом плей-офф?

– Точное количество не назову, но мы планируем почти полностью укомплектовать состав перед ЧМ.

– Ждете ли Проворова и Гаврикова?

– У Вани неопределенная ситуация по контракту. Гаврикова – посмотрим, как будет развиваться серия, пока "Коламбус" ведет.

– Можно ли говорить о том, что вы практически определились по звеньям на ЧМ?

– Сегодня – первая игра в таком составе. У нас как раз есть три проверочные игры Евротура, чтобы посмотреть все сочетания, увидеть, что сработает, а что – нет. Сейчас у нас такая идея. А дальше будем смотреть результат, видео и думать.

– Почему вызвали Киселевича? Все-таки он провел один матч за три месяца.

– Мы знаем его потенциал, у нас он хорошо сыграл два последних ЧМ и Олимпиаду. Посмотрим, успеет ли он войти в игровой ритм и решать.

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