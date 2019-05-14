Илья Воробьев: "Капризов сыграет с Италией"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о ситуации с составом команды на матч чемпионата мира против Италии, который пройдет завтра.

- Есть шанс сыграть завтра у Сорокина?

- Основной вратарь - Василевский. Тут дело не в важности игры, а в том, чтобы держать всех в тонусе.

- Что по ситуации с Капризовым?

- Кирилл будет завтра играть. Других новых перестановок и комбинаций в звеньях не планируется. Зачем что-то менять, кого-то разбивать, если все работает хорошо?

После трех матчей на счету сборной России 9 очков, она занимает первое место в группе B. (Алена Гребенькова)

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