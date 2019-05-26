Илья Ковальчук: "Считаю, что Чехия нас переиграла. Спасибо Василевскому, что подарил нам победу"

Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопросы журналистов после победы над Чехией (3:2 Б) в матче за бронзовые медали чемпионата мира-2019.

– Что можете сказать по матчу с Чехией? - вопрос Ковальчуку.

– Василевский – лучший игрок матча. Подарил нам победу. Считаю, что чехи нас переиграли. Во втором периоде мы действовали более-менее хорошо, а в остальное время Чехия была сильнее. Спасибо Андрею.

– Кажется, что сборной не хватило физики...

– Нет, с физикой и химией у нас все в порядке. Тяжело собрать все силы, мысли и эмоции в кулак после таких полуфиналов, как с Финляндией. На первый период мы вышли никакие, в перерыве тренерский штаб нашел правильные слова, да и мы сами между собой поговорили. Во втором периоде смотрелись куда лучше.

– Вы, как и все лидеры сборной, отказались общаться с прессой после поражения от Финляндии. В чем причина неудачи сборной в полуфинале? Как вы ее восприняли?

– Это, наверное, был наш худший матч на турнире. К сожалению, он пришелся на полуфинал. Финны здорово катались, вывели нас из зоны комфорта, но мы все равно были обязаны находить возможность забросить. Хотя бы одну-то должны были забить...

– Насколько сумбурным для вас было сочетание Ковальчук-Малкин-Дадонов? Возникла какая-то неразбериха с шайбой.

– Да просто у Орлова шайба чуть сошла с клюшки, случился стык. Это хоккей, это спорт, Финляндии вчера повезло. Сегодня повезло нам. Кстати, желаю удачи обоим финалистам. Мы будем делать выводы и двигаться вперед. У нас сильная команда, много молодых ребят, некоторые из них впервые выступили на ЧМ. У этих парней светлое будущее.

– Поражение от Финляндии – одно из самых невероятных на ЧМ. Финнов выгоняли из "Югры", из "Амура" они не могли вписаться ни в одну команду. Как так вышло, что мы им проиграли?

– В одной отдельно взятой игре может случиться что угодно. Плей-офф на ЧМ – не серия до четырех побед, поэтому надо выкладываться с самого начала. Мы, наверное, поначалу играли не так, как хотели. Финляндия не позволяла нам действовать агрессивно, сами же они играли просто, выкидывали шайбу и прессинговали. Мы не были к этому готовы. Нужно делать выводы. (Игорь Еронко)​

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