Чемпионат мира
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Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Белоруссия
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|0
|0
|0-0
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|2.
|Великобритания
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|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Германия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Канада
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швеция
|0
|0
|0
|0-0
|0
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Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Казахстан
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|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
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|0-0
|0
|4.
|Норвегия
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|0
|0-0
|0
|5.
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
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|6.
|США
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|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Финляндия
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|0-0
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|8.
|Швейцария
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ИИХФ пока не меняет план по проведению ЧМ-2020 в Швейцарии в связи с коронавирусом
Международная федерация хоккея (ИИХФ) не собирается в настоящее время менять планы по проведению ЧМ-2020 в Швейцарии из-за угрозы коронавируса, сообщается в заявлении на официальном сайте федерации.
— Важно сохранять тесный контакт со всеми членами федерации в это непростое время, — заявил глава ИИХФ Рене Фазель. — Мы хотим заверить всех в том, что внимательно следим за тем, как развивается ситуация с коронавирусом и будем ежедневно оценивать способность организаторов наших турниров и команд-участниц соревнований работать в безопасных условиях.
В заявлении также говорится, что ИИХФ и оргкомитет ЧМ-2020 в Швейцарии продолжают работу по подготовке турнира, но, в связи со вспышкой коронавируса главный офис и медицинские службы федерации находятся в постоянном контакте как с оргкомитетом, так и с медицинскими организациями Швейцарии.
Чемпионат мира-2020 в Швейцарии должен пройти с 8 по 24 мая. В феврале правительство страны запретило до 15 марта все массовые мероприятия, в том числе и спортивные, в которых участвует свыше 1 тысячи человек из-за угрозы распространения вируса.
Дополнительная информация:
https://www.iihf.com/en/news/18300/status-report-on-coronavirus