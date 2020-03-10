ИИХФ пока не меняет план по проведению ЧМ-2020 в Швейцарии в связи с коронавирусом

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не собирается в настоящее время менять планы по проведению ЧМ-2020 в Швейцарии из-за угрозы коронавируса, сообщается в заявлении на официальном сайте федерации.

— Важно сохранять тесный контакт со всеми членами федерации в это непростое время, — заявил глава ИИХФ Рене Фазель. — Мы хотим заверить всех в том, что внимательно следим за тем, как развивается ситуация с коронавирусом и будем ежедневно оценивать способность организаторов наших турниров и команд-участниц соревнований работать в безопасных условиях.

В заявлении также говорится, что ИИХФ и оргкомитет ЧМ-2020 в Швейцарии продолжают работу по подготовке турнира, но, в связи со вспышкой коронавируса главный офис и медицинские службы федерации находятся в постоянном контакте как с оргкомитетом, так и с медицинскими организациями Швейцарии.

Чемпионат мира-2020 в Швейцарии должен пройти с 8 по 24 мая. В феврале правительство страны запретило до 15 марта все массовые мероприятия, в том числе и спортивные, в которых участвует свыше 1 тысячи человек из-за угрозы распространения вируса.